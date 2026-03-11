L’Unione dei Comuni del Pratomagno ha approvato il 5 marzo un bando per un intervento di oltre un milione di euro volto a mettere in sicurezza il Borro di Rantigioni a Faella. Il progetto prevede lavori di mitigazione del rischio idraulico per proteggere l’abitato da possibili esondazioni. La gara negoziata riguarda le opere di miglioramento della gestione delle acque nel bacino.

L’ Unione dei Comuni del Pratomagno, attraverso il Servizio Bonifica e Difesa del Suolo, ha approvato il 5 marzo scorso il bando per la gara negoziata relativa alle opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro Rantigioni, a Faella. Si tratta dell’ultimo lotto dei lavori di messa in sicurezza. L’intervento, già approvato in linea tecnica, finanziato dalla Regione Toscana con 1.350.000 euro e cofinanziato dal Comune di Castelfranco Piandiscò con 150.000 euro, ha un importo complessivo di 1.500.000 euro e mira a ridurre il rischio esondazioni nell’area di Faella. Alla manifestazione di interesse, chiusa il 9 gennaio 2026, hanno partecipato 149 operatori economici, dai quali sono stati selezionati i 10 invitati alla successiva fase di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borro di Rantigioni in sicurezza. Intervento da oltre un milione per salvare l’abitato da esondazioni

