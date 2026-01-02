Partono i lavori per proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti | un intervento da oltre un milione

Sono iniziati nel Comune di Conselice i lavori per la messa in sicurezza dell’area di via Guglielma, sede dell’impianto di potabilizzazione. L’intervento, dal valore superiore a un milione di euro, mira a proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti, migliorando la tutela dell’approvvigionamento idrico e garantendo la continuità del servizio. L’intervento si inserisce in un percorso di interventi mirati alla sicurezza e alla sostenibilità delle infrastrutture idriche del territorio.

(Federico Rota) Il 12 gennaio partono i lavori in via Autostrada, non è il solo cantiere in città. Negli auguri di buon anno, la sindaca Elena Carnevali chiede ai cittadini di portare ancora un po'p di pazienza - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.