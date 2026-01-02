Partono i lavori per proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti | un intervento da oltre un milione
Sono iniziati nel Comune di Conselice i lavori per la messa in sicurezza dell’area di via Guglielma, sede dell’impianto di potabilizzazione. L’intervento, dal valore superiore a un milione di euro, mira a proteggere il potabilizzatore dagli allagamenti, migliorando la tutela dell’approvvigionamento idrico e garantendo la continuità del servizio. L’intervento si inserisce in un percorso di interventi mirati alla sicurezza e alla sostenibilità delle infrastrutture idriche del territorio.
Sono iniziati recentemente, nel Comune di Conselice, i lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’area di via Guglielma in cui è situato l’impianto di potabilizzazione. L’intervento, realizzato da Hera grazie a un investimento di circa 1,1 milioni di euro, era. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
