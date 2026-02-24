Educazione finanziaria Global Money Week 2026 dal 16 al 22 marzo | candidature aperte fino al 25 febbraio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per la Global Money Week 2026, programmata dal 16 al 22 marzo, a causa della crescente attenzione sull’educazione finanziaria nelle scuole italiane. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti attraverso attività pratiche e laboratori dedicati. Le scuole interessate devono presentare le domande entro il 25 febbraio, per contribuire a diffondere conoscenze utili sulla gestione del denaro tra i giovani.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (EDUFIN), invita le istituzioni scolastiche a partecipare alla XIV edizione della Global Money Week, in programma dal 16 al 22 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Global Money Week 2026, al via le candidature per portare l’educazione finanziaria a scuola: c’è tempo fino al 25 febbraioSono state aperte le candidature per partecipare alla Global Money Week 2026.
Educazione finanziaria, aperte le candidature per la Global Money Week 2026. Scadenza 25 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per la prossima edizione della Global Money Week, che si terrà dal 16 al 22 marzo 2026.
Argomenti correlati
SESTO ANNO DELLA FABI AL FIANCO DELL’OCSE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA; Educazione finanziaria come strumento di prevenzione: confronto tra i modelli europei e riflessi sull’ordinamento italiano.
Al via le candidature per la Global Money Week, campagna educazione finanziariaAl via da oggi le candidature per proporre eventi e iniziative nell'ambito della Global Money Week 2026, la campagna internazionale di sensibilizzazione sull'educazione finanziaria, assicurativa e ... ansa.it
Fabi lancia il 'Financial Lab' per l'educazione finanziariaFabi lancia il ' Fabi Financial Lab' un'iniziativa di educazione finanziaria 'online' in occasione della Global Money Week promossa dall'Ocse dal 17 al 23 marzo. Un 'laboratorio finanziario' che si ... ansa.it
SESTO ANNO DELLA FABI AL FIANCO DELL’OCSE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA La #Fabi è stata ammessa, anche quest’anno, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico alla Global Money Week in programma dal 16 al 22 x.com
XIV Edizione della Global Money Week 2026, settimana dedicata all’educazione finanziaria [Scadenza candidature 25 febbraio 2026] #GlobalMoneyWeek #educazionefinanziaria - facebook.com facebook