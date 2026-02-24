Educazione finanziaria Global Money Week 2026 dal 16 al 22 marzo | candidature aperte fino al 25 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per la Global Money Week 2026, programmata dal 16 al 22 marzo, a causa della crescente attenzione sull’educazione finanziaria nelle scuole italiane. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti attraverso attività pratiche e laboratori dedicati. Le scuole interessate devono presentare le domande entro il 25 febbraio, per contribuire a diffondere conoscenze utili sulla gestione del denaro tra i giovani.