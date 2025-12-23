Asfaltature 2025 il Comune investe oltre 310 mila euro

Arezzo, 23 dicembre 2025 –  per strade più sicure e accessibili. Il Comune di terranuova conferma il suo impegno per la manutenzione e il miglioramento della viabilità nel 2025, con una serie di interventi mirati ad aumentare sicurezza e accessibilità sia nel capoluogo che nelle frazioni. Il totale degli investimenti ammonta a oltre 310.000 euro. “Il nostro territorio ha una rete stradale estesa e variegata, e le necessità su cui intervenire sono molteplici. L’Amministrazione cerca di rispondere, volta per volta, alle priorità emerse, programmando gli interventi in modo equilibrato tra capoluogo e frazioni, per garantire sicurezza e qualità delle infrastrutture”, ha dichiarato l’assessore alle manutenzioni, Federico Tognazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

