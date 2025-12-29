Giovani coppie che fissano la residenza a Cattolica il Comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euro

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cattolica ha stanziato oltre 50 mila euro di contributi destinati alle giovani coppie che decidono di stabilirsi nella città. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel percorso di accesso all’abitazione, facilitando l’ingresso nel mercato immobiliare e favorendo una più facile stabilità residenziale. Un intervento volto a incentivare la crescita demografica e a rafforzare il senso di comunità locale.

Contributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza a Cattolica. È la nuova misura messa in campo dall’amministrazione comunale pensata per agevolare e sostenere le famiglie sul fronte dell’accesso all’abitazione, sia nel mercato della compravendita immobiliare che della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

giovani coppie che fissano la residenza a cattolica il comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euro

© Riminitoday.it - Giovani coppie che fissano la residenza a Cattolica, il Comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euro

Leggi anche: Il Comune sospende i lavori in centro e stanzia oltre 20 mila euro per aiutare i commercianti

Leggi anche: Sostegno affitti: l’amministrazione di Cattolica stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

giovani coppie fissano residenzaCattolica sostiene le giovani coppie: contributi per affitto e prima casa - Contributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza a Cattolica. chiamamicitta.it

giovani coppie fissano residenzaCattolica. Contributi per le giovani coppie che stabiliscono la residenza in città - Il Comune di Cattolica ha introdotto una nuova misura per aiutare le giovani coppie che scelgono di stabilirsi in città, stanziando 52. corriereromagna.it

Sottratta alla mafia casa Biagetti diventa residenza per giovani coppie - Un bene sottratto alla criminalità organizzata torna finalmente a disposizione della comunità. rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.