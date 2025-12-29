Giovani coppie che fissano la residenza a Cattolica il Comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euro
Il Comune di Cattolica ha stanziato oltre 50 mila euro di contributi destinati alle giovani coppie che decidono di stabilirsi nella città. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel percorso di accesso all’abitazione, facilitando l’ingresso nel mercato immobiliare e favorendo una più facile stabilità residenziale. Un intervento volto a incentivare la crescita demografica e a rafforzare il senso di comunità locale.
Contributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza a Cattolica. È la nuova misura messa in campo dall’amministrazione comunale pensata per agevolare e sostenere le famiglie sul fronte dell’accesso all’abitazione, sia nel mercato della compravendita immobiliare che della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Il Comune sospende i lavori in centro e stanzia oltre 20 mila euro per aiutare i commercianti
Leggi anche: Sostegno affitti: l’amministrazione di Cattolica stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025
Cattolica sostiene le giovani coppie: contributi per affitto e prima casa - Contributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza a Cattolica. chiamamicitta.it
Cattolica. Contributi per le giovani coppie che stabiliscono la residenza in città - Il Comune di Cattolica ha introdotto una nuova misura per aiutare le giovani coppie che scelgono di stabilirsi in città, stanziando 52. corriereromagna.it
Sottratta alla mafia casa Biagetti diventa residenza per giovani coppie - Un bene sottratto alla criminalità organizzata torna finalmente a disposizione della comunità. rainews.it
Il borgo, con meno di 200 abitanti, non ha molti servizi, ma riesce ad offrire uno stile di vita e un'accoglienza che ha spinto molte giovani coppie a tornare o a trasferirsi. Il sindaco Adriano Ferrero: "Qui c'è un intero territorio da vivere, colmo di valori, tradizioni e - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.