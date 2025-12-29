Giovani coppie che fissano la residenza a Cattolica il Comune stanzia un contributo di oltre 50 mila euro

Il Comune di Cattolica ha stanziato oltre 50 mila euro di contributi destinati alle giovani coppie che decidono di stabilirsi nella città. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel percorso di accesso all’abitazione, facilitando l’ingresso nel mercato immobiliare e favorendo una più facile stabilità residenziale. Un intervento volto a incentivare la crescita demografica e a rafforzare il senso di comunità locale.

Cattolica. Contributi per le giovani coppie che stabiliscono la residenza in città - Il Comune di Cattolica ha introdotto una nuova misura per aiutare le giovani coppie che scelgono di stabilirsi in città, stanziando 52. corriereromagna.it

Sottratta alla mafia casa Biagetti diventa residenza per giovani coppie - Un bene sottratto alla criminalità organizzata torna finalmente a disposizione della comunità. rainews.it

Il borgo, con meno di 200 abitanti, non ha molti servizi, ma riesce ad offrire uno stile di vita e un'accoglienza che ha spinto molte giovani coppie a tornare o a trasferirsi. Il sindaco Adriano Ferrero: "Qui c'è un intero territorio da vivere, colmo di valori, tradizioni e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.