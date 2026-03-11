Nelle ultime ore si sono verificati nuovi episodi militari in diverse zone: bombe sono state lanciate su Beirut, mine sono state trovate nel Golfo Persico e si continua a mantenere riservata la condizione di salute di Mojtaba Khamenei. Il conflitto tra Israele e l’asse guidato da Teheran si sta espandendo con azioni che coinvolgono il Libano, il Golfo e l’Iran.

Il conflitto tra Israele e l’asse guidato da Teheran continua ad allargarsi, con nuovi episodi militari che nelle ultime ore hanno coinvolto il Libano, il Golfo Persico e l’ Iran stesso. Raid mirati, minacce di rappresaglia e incidenti marittimi nello Stretto di Hormuz delineano uno scenario sempre più instabile. Mercoledì mattina diversi organi di informazione libanesi hanno riferito che l’aviazione israeliana ha bombardato un palazzo residenziale nel quartiere di Aisha Bekkar, nel centro di Beirut. Secondo quanto riportato dall’emittente Al-Hadath, il bersaglio dell’operazione sarebbe stato un ufficio dell’organizzazione Al-Jama’ah Al-Islamiyah. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bombe su Beirut, mine a Hormuz e il mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei. I nuovi fronti della crisi

Articoli correlati

Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Media: "Morto anche Ahmadinejad". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "Lanciate 1200 bombe". Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Leggi anche: Dove si trova Mojtaba Khamenei? Ipotesi che sia «gravemente ferito». Giallo sulla salute della Guida Suprema

Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Israele attacca Libano e Iran: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema; Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida suprema; Sotto le bombe di Israele morte più di 200 persone a Beirut - La scuola di Minab è stata colpita dagli USA.

Bombe su Beirut, mine a Hormuz e il mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei. I nuovi fronti della crisiGuerra in Medio Oriente: raid israeliani a Beirut, tensione nello Stretto di Hormuz e mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei seo piu’ breve Il conflitto tra Israele e l’asse guidato da Teheran ... panorama.it

Iran, Mojtaba Khamenei nuovo leader ma è già nel mirino: la minaccia di Trump e IsraeleIl potere passa di mano, ma la tempesta resta. E anzi si fa più violenta. Dopo la morte di Ali Khamenei sotto i raid israelo-americani, la ... notizie.tiscali.it

MEDIO ORIENTE | Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che il nuovo leader Mojtaba Khamenei è salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani-israeliani. #ANSA x.com

Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è salva nonostante sia rimasta ferita durante i raid americani-israeliani : ANSA / ABEDIN TAHERKENAREH - facebook.com facebook