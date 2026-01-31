Corteo Askatasuna poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino Crosetto posta il video choc | Si comportano da terroristi

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo. L’uomo è stato preso a calci, pugni e colpito con un martello. Crosetto ha pubblicato un video che mostra l’attacco, definendo i ragazzi “terroristi”. La scena ha fatto salire la tensione in città, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere la situazione.

Circondato, ferito con calci e pugni e infine colpito a martellate. Un agente di polizia di un reparto mobile è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di antagonisti. 🔗 Leggi su Leggo.it

Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri. Crosetto posta il video choc: «Questi si comportano da terroristi»

Durante una manifestazione di Askatasuna, un poliziotto è stato circondato, colpito con calci, pugni e infine con un martello.

Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni

Un video mostra un agente di polizia circondato da manifestanti a volto coperto.

