Corteo Askatasuna poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri Crosetto posta il video choc | Questi si comportano da terroristi

Durante una manifestazione di Askatasuna, un poliziotto è stato circondato, colpito con calci, pugni e infine con un martello. Il video dell’aggressione, postato da Crosetto, mostra come l’agente abbia subito un’aggressione violenta e brutale, con alcuni manifestanti che si sono comportati come veri e propri terroristi.

Prima è stato circondato, poi è stato colpito con calci e pugni. Infine, colpito a martellate. Un agente di polizia di un reparto mobile è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di antagonisti durante gli scontri alla manifestazione per Askatasuna, a Torino. In un video si vedono una decina di persone che si avvicinano al poliziotto e lo colpiscono con calci, pugni e un martello, puntandogli contro anche una luce laser verde. Il poliziotto, a terra, perde il casco e cerca di allontanarsi coprendosi la testa con le mani. Poi viene soccorso da alcuni colleghi e gli antagonisti si allontanano. 🔗 Leggi su Leggo.it

