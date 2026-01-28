Panathinaikos-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì sera alle 21:00, la Roma scende in campo ad Atene contro il Panathinaikos. La partita, valida per l’ultimo turno della fase a campionato di Europa League, si giocherà allo stadio Spyros Louis. I giallorossi cercano una vittoria per consolidare il passaggio del turno, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il vantaggio del pubblico di casa. La sfida promette emozioni e battaglie in campo, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

I giallorossi chiudono la fase a campionato della coppa europea in Grecia. Gasperini perde Koné per infortunio e rilancia Pisilli dal 1'. In attacco out anche Ferguson Giovedì 29 gennaio alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo allo Spyros Louis di Atene per affrontare il Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a campionato dell’Europa League. I giallorossi cercano in Grecia i punti necessari per qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League evitando gli spareggi. Gasperini non potrà contare su Koné infortunato. Al suo posto giocherà Pisilli con Cristante. Dalla panchina El Aynaoui pronto ad entrare a gara in corso.🔗 Leggi su Romatoday.it

In vista dell’ottava giornata di Europa League 20252026, si affrontano Panathinaikos e Roma.

Domenica alle 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si disputa la partita tra Torino e Roma.

