Il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore si sono affrontati pubblicamente sulla possibilità di aprire un Cpr a Bologna. Lepore ha ribadito che i centri attuali non portano benefici e che rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano. Nei giorni scorsi, il Comune ha anche proposto alternative per gestire i flussi di migranti, sostenendo che la città non ha bisogno di nuovi centri di detenzione.

La prospettiva di un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a Bologna riaccende il confronto tra Governo e amministrazioni locali. E quello tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco del capoluogo emiliano dopo gli scontri di novembre in città durante la manifestazione contro la partita di Eurolega Virtus–Maccabi. Il Viminale ha formalizzato la volontà di procedere con l’apertura di una struttura, inviando una lettera al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Un passaggio che porta il tema dal piano delle dichiarazioni a quello istituzionale e che interviene in un dibattito già acceso all’interno della maggioranza regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cpr a Bologna”, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: “I centri non funzionano”

Argomenti discussi: Cos'è questa idea del Cpr e perchè innesca polemiche; Piantedosi scrive a de Pascale: Ora un Cpr a Bologna; Cpr, Comune di Bologna e Cgil contro il presidente dell'Emilia-Romagna de Pascale: Non funzionano e non ci sono diritti; Rete No CPR, no ai grandi centri in Emilia Romagna.

