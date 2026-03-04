Roma la decisione sulla trasferta dei tifosi giallorossi a Bologna | cosa accade per l’andata degli ottavi di Europa League

Le autorità hanno comunicato ufficialmente la decisione riguardo alla trasferta dei tifosi giallorossi a Bologna per l’andata degli ottavi di Europa League. La misura adottata è definitiva e non sono previste eccezioni o deroghe. La partita si svolgerà senza la presenza dei supporter della squadra romana in trasferta. La decisione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale delle autorità competenti.

Europa League, i sorteggi degli ottavi: derby italiano tra Roma e BolognaRoma, 27 febbraio 2026 - Derby italiano poteva essere e derby italiano sarà, con tutte le suggestioni di vario sapore del caso: alle 13 di venerdì 27...

