Centinaia di tifosi dello Stoccarda marciano al centro di Roma tra cori e saluti romani | Duce Duce!

Nella serata di oggi, il centro di Roma ha visto la presenza di numerosi tifosi dello Stoccarda, che hanno sfilato a Piazza Venezia. Vestiti di nero, hanno attraversato le vie della città tra cori e saluti romani, creando un momento di coinvolgimento tra passione sportiva e contesto urbano.

