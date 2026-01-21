Centinaia di tifosi dello Stoccarda marciano al centro di Roma tra cori e saluti romani | Duce Duce!

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, il centro di Roma ha visto la presenza di numerosi tifosi dello Stoccarda, che hanno sfilato a Piazza Venezia. Vestiti di nero, hanno attraversato le vie della città tra cori e saluti romani, creando un momento di coinvolgimento tra passione sportiva e contesto urbano.

Il centro di Roma questa sera è stato invaso da centinaia di tifosi dello Stoccarda. Hanno marciato a Piazza Venezia vestiti di nero, tra cori e saluti romani.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: "Duce, Duce": la politica di Parma si schiera compatta contro i cori fascisti

Leggi anche: Raid al liceo romano Righi occupato: "Duce duce". Cori fascisti e guerriglia urbana. Il Pd presenta due interrogazioni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il Senegal vince la Coppa d'Africa: a Milano notte di festeggiamenti; Lo sport nel futuro: idee e domande; Coppa d'Africa, Senegal campione: i festeggiamenti nella notte a Milano; Stop alle trasferte per i tifosi di Fiorentina e Roma: la decisione del Viminale dopo gli scontri in autostrada.

centinaia di tifosi delloCentinaia di tifosi dello Stoccarda marciano al centro di Roma tra cori e saluti romani: Duce, Duce!Il centro di Roma questa sera è stato invaso da centinaia di tifosi dello Stoccarda. Hanno marciato a Piazza Venezia vestiti di nero, tra cori e saluti romani. fanpage.it

centinaia di tifosi delloNo alla multiproprietà: i tifosi dello Strasburgo reagiscono agli 'scippi' del ChelseaDiverse centinaia di tifosi dello Strasburgo hanno risposto all'appello di alcune associazioni di supporters a manifestare contro il multiproprietà.. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.