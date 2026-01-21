Centinaia di tifosi dello Stoccarda marciano al centro di Roma tra cori e saluti romani | Duce Duce!
Nella serata di oggi, il centro di Roma ha visto la presenza di numerosi tifosi dello Stoccarda, che hanno sfilato a Piazza Venezia. Vestiti di nero, hanno attraversato le vie della città tra cori e saluti romani, creando un momento di coinvolgimento tra passione sportiva e contesto urbano.
Il centro di Roma questa sera è stato invaso da centinaia di tifosi dello Stoccarda. Hanno marciato a Piazza Venezia vestiti di nero, tra cori e saluti romani.🔗 Leggi su Fanpage.it
