Ultras del Verona braccia tese e cori per il Duce e Hitler Uno scempio nella stazione del 2 agosto

Bologna, 10 marzo 2026 – Uno "scempio assoluto": così Detjon Begaj, consigliere comunale di Bologna per Coalizione civica, definisce «un video circolato su un canale che si chiama Portale Ultras dove si vedono gli ultras del Verona sfilare scortati dalle forze dell'ordine dentro la stazione di Bologna mentre fanno il saluto romano e scandiscono cori che inneggiano al Duce e a Hitler, appellando tutti i bolognesi come 'rossi di mer.'». Begaj lo ha affermato ieri in Consiglio comunale, all'indomani della partita di calcio giocata in casa dal Bologna contro l'Hellas Verona. "Penso sia un oltraggio alla memoria della città – continua Begaj – che va definito per quello che è, avvenuto nel luogo della strage del 2 agosto 1980".