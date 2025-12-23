Bollette più leggere in 2026 fino a 200 euro risparmio per famiglie
Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Buone notizie per i consumatori italiani: le bollette di luce e gas con il nuovo anno si annunciano più leggere. Secondo le stime di Facile.it, principale comparatore web italiano per confrontare prodotti e servizi, la spesa energetica nei 12 mesi potrebbe ridursi di circa il 9%, con un risparmio medio annuo di 212 euro a famiglia. In termini concreti, la spesa complessiva passerebbe dai 2.450 euro del 2025 a circa 2.236 euro nel 2026, a parità di consumi e condizioni contrattuali. Il taglio più consistente riguarderà il gas naturale. Considerando una famiglia tipo — con consumi annui pari a 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Bollette del gas in calo, risparmio fino a 354 euro: niente rincari in inverno
Leggi anche: Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA
"Bollette più leggere in 2026, fino a 200 euro risparmio per famiglie" - it, principale comparatore web italiano per confrontare prodotti e servizi, la spesa energetica nei 12 mesi potrebbe ridursi di circa il 9% ... adnkronos.com
Quanto costeranno le bollette di luce e gas nel 2026 - Nel 2026 le bollette di luce e gas potrebbero costare fino a 212 euro in meno a famiglia grazie a una riduzione dei prezzi delle materie prime. money.it
Bollette di luce e gas in calo nel 2026: ecco quanto risparmieranno le famiglie - it, nel 2026 la spesa energetica media scenderà del 9%. panorama.it
Luce e gas giù: bollette più leggere nel 2026, ecco di quanto sarà il risparmio e chi beneficerà del calo https://risparmio.tiscali.it/news/articoli/bollette-luce-gas-2026-prezzi-in-calo-risparmio-famiglie/ - facebook.com facebook
Da leggere @stefanoagnoli sulla proposta di cartolarizzazione degli oneri di sistema nella #bolletta elettrica. Stima costi aggiuntivi per 7,5 miliardi di euro (nell'ipotesi di 25 mld€ carolarozzati con bond ventennali al 3%). via @Corriere x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.