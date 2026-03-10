Guerra Iran | l’Ue salva le bollette con sgravi e nucleare

L’Unione Europea ha adottato un pacchetto di misure d’emergenza per ridurre i costi delle bollette energetiche, tra cui sgravamenti fiscali e investimenti nel settore nucleare. La decisione arriva in risposta alle tensioni nel Medio Oriente che hanno influenzato il mercato dell’energia. Le misure sono state approvate rapidamente per far fronte alla situazione di crisi.

La tensione nel Medio Oriente ha costretto l'Unione Europea a varare immediatamente un pacchetto di misure d'emergenza. La guerra in Iran sta innescando una reazione rapida da Bruxelles, focalizzata su sgravi nelle bollette e sulla spinta alle fonti. Il commissario all'Energia Dan Jorgensen guida questa iniziativa per stabilizzare il mercato energetico continentale. L'intervento arriva mentre i conflitti regionali minacciano le catene di approvvigionamento globali. L'obiettivo non è solo proteggere i cittadini dagli shock dei prezzi, ma accelerare la transizione verso energie pulite. La risposta politica mira a trasformare una crisi geopolitica in un'opportunità strutturale per il settore energetico europeo.