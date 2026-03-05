Nel 2025, le famiglie toscane hanno speso in media 2.012 euro per luce e gas, secondo un'analisi di Facile. La cifra rappresenta quanto sono stati impegnati i nuclei familiari per le utenze domestiche nell’ultimo anno. Non ci sono ancora dati ufficiali su come cambieranno i costi nel 2026, anche se un nuovo decreto energia dovrebbe intervenire per ridurli.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie toscane per luce e gas? Secondo l’analisi* di Facile.it, in Toscana, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.012 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei toscani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.269 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Toscana hanno dovuto mettere a budget 743 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollette: in Toscana spesi 2.012 euro a famiglia nel 2025

Bollette di energia e luce: a Lecco nel 2025 spesi oltre 2.200 euroPer far fronte al caro vita e pagare le bollette, nel nostro territorio servono oltre 2.

Inflazione, allarme del Codacons: “Nel 2025 spesi 496 euro in più a famiglia”L’inflazione torna a mordere e il conto per le famiglie italiane si fa sempre più salato.

“Sto vivendo con 60€ al mese, riportando in vita una casa abbandonata da 10 anni”

Tutti gli aggiornamenti su Bollette in Toscana spesi 2 012 euro a....

Temi più discussi: Bollette, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025: la mappa dell'Italia e le stime; Bollette, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025: la mappa in Italia; Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le spese; 'Decreto Bollette' bocciato da Federconsumatori Toscana e Spi Cgil Firenze.

Caro bollette, nel 2025 spesi 2.055 euro a famiglia | Le regioni dove il conto è più pesanteNel 2025, le famiglie italiane hanno speso in media 2.055 euro per le bollette di luce e gas. Sono i numeri contenuti in un report di Facile.it. tgcom24.mediaset.it

Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le speseFirenze, 2 marzo 2026 – Il cosiddetto decreto Bollette introduce per quest’anno una serie di misure urgenti per alleggerire il peso delle spese di luce e gas sulle famiglie. L’obiettivo dichiarato ... lanazione.it

Generi alimentari, carburante, bollette, trasporti. Gli amici di Giorgia Meloni scatenano guerre, e il conto lo pagano anche le famiglie italiane. - facebook.com facebook

Stangata del 15% sulle bollette, salgono benzina e alimentari: la tempesta perfetta dei rincari x.com