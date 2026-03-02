Bollette di energia e luce | a Lecco nel 2025 spesi oltre 2.200 euro

Da leccotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco nel 2025, le famiglie devono affrontare una spesa superiore ai 2.200 euro all’anno per energia e luce, rendendo più difficile far quadrare i conti domestici. Questa cifra rappresenta l’ammontare totale che i cittadini devono mettere da parte per sostenere le utenze energetiche. La cifra si aggiunge ad altri costi crescenti legati alla vita quotidiana nella zona.

Per far fronte al caro vita e pagare le bollette, nel nostro territorio servono oltre 2.200 euro all'anno.Secondo l’analisi di Facile.it, in provincia di Lecco nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 724 euro per la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Bollette luce e gas, nel 2026 risparmi per oltre 200 euro: ecco perché

Decreto Energia 2026: sconti sulle bollette della luce per famiglie con Isee fino a 25mila euroLa nuova bozza del decreto-legge sull'energia prevede sconti e bonus sulle bollette per famiglie con Isee fino a 25mila euro e interventi per ridurre...

Una selezione di notizie su Bollette di.

Temi più discussi: Decreto Bollette 2026: impatti ESG tra energia e imprese; Il decreto energia non abbassa le bollette e rischia di rallentare investimenti in rinnovabili; Decreto bollette, spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gas; Decreto Bollette: misure per ridurre i costi energetici.

bollette di bollette di energia eIl Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le speseFirenze, 2 marzo 2026 – Il cosiddetto decreto Bollette introduce per quest’anno una serie di misure urgenti per alleggerire il peso delle spese di luce e gas sulle famiglie. L’obiettivo dichiarato ... lanazione.it

bollette di bollette di energia eISEE centrale per il nuovo bonus bollette: quali sono i limiti previsti?L’ISEE è il requisito fondamentale per accedere al nuovo bonus bollette. Il decreto Energia ha introdotto una doppia agevolazione ma con criteri diversi: quali sono i limiti da rispettare? Nel 2026 ... adnkronos.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.