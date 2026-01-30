Autocarro sovraccarico fermato dalla polizia locale | conducente senza patente

Questa mattina alle prime luci, la polizia locale di Montecchio Maggiore ha fermato un autocarro troppo carico in via Natta. Il conducente non aveva la patente e il veicolo risultava sovraccarico di molto. Gli agenti hanno deciso di bloccare subito il mezzo per motivi di sicurezza.

Alla guida un 39enne che non aveva mai conseguito il titolo. Maxi sanzioni per oltre 5.600 euro Un autocarro visibilmente sovraccarico è stato fermato dalla polizia locale dei Castelli poco dopo le 8 di giovedì 29 gennaio 2026 in via Natta a Montecchio Maggiore. Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il mezzo, un Iveco con cesta, trasportava strutture in ferro e superava di oltre il 20 per cento la massa complessiva consentita di 3.500 chilogrammi. Alla guida si trovava M.M., 39 anni, cittadino italiano residente nel Padovano, che inizialmente ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa.

