Bolero Soirée | danza e musica si fondono a Legnago

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.45, il Teatro Salieri di Legnago ospiterà lo spettacolo Bolero Soirée della MM Contemporary Dance Company. L’evento vedrà in scena una performance che combina danza e musica, portando sul palco la compagnia internazionale nota per le sue coreografie contemporanee. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nella sede teatrale della città.

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20.45, il Teatro Salieri di Legnago ospiterà lo spettacolo Bolero Soirée della MM Contemporary Dance Company. La proposta unisce due opere coreografiche di Michele Merola: una rilettura del Bolero di Ravel e un dittico dedicato alle passioni umane su musica di Vivaldi. L’evento si colloca nel cuore della stagione culturale 2025-26, offrendo un appuntamento unico che mescola tensione ritmica e slanci emotivi. I biglietti sono disponibili online o alla biglietteria locale, con prezzi a partire da 21 euro. Per le scuole di danza è attiva una promozione speciale che abbassa il costo a 8 euro per allievi e insegnanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolero Soirée: danza e musica si fondono a Legnago Articoli correlati Al Teatro Salieri "Bolero Soirée" con la MM Contemporary Dance CompanyScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il crescendo ipnotico... Catania, danza e poesia si fondono: Balletto Civile esplora Baudelaire e il corpo contemporaneo.Catania si prepara ad accogliere la compagnia Balletto Civile con lo spettacolo “Les Fleurs”, una creazione di Michela Lucenti che intreccia la forza... Aggiornamenti e notizie su Bolero Soirée Temi più discussi: Bolero Soirée con la MM Contemporary Dance Company, coreografie di Michele Merola; Al Teatro Salieri Bolero Soirée con la MM Contemporary Dance Company l'11 marzo 2026; LEGNAGO, LA GRANDE DANZA CHIUDE LA STAGIONE AL SALIERI CON BOLERO SOIRÉE; Ravel e Vivaldi in danza: il dittico di Merola al Salieri. Al Teatro Salieri Bolero Soirée con la MM Contemporary Dance CompanyIl crescendo ipnotico del Bolero e le passioni barocche di Vivaldi diventano linguaggio del corpo per l’ultimo appuntamento in danza della Stagione 25-26 al Teatro Salieri di Legnago. Bolero Soirée – ... veronasera.it La grande danza al teatro La Fenice. Domani va in scena Bolero Soirée tra sensualità, eros ed eleganzaSarà la MM Contemporary Dance Company ad aprire il cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia, dove domani sera (ore 21) va in scena Bolero Soirée. E’ un trittico di coreografie di Maguy ... ilrestodelcarlino.it Mercoledì 11 marzo la MM Contemporary Dance Company porta in scena Bolero Soirée - Bolero / Vivaldi Umane Passioni, dittico coreografico firmato da Michele Merola. #veronanetwork Teatro Salieri Legnago MMContemporary Dance Company facebook