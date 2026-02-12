Catania danza e poesia si fondono | Balletto Civile esplora Baudelaire e il corpo contemporaneo

La danza si fa politica: Balletto Civile a Catania con “Les Fleurs”, un dialogo tra corpo e poesia baudelairiana. Catania si prepara ad accogliere la compagnia Balletto Civile con lo spettacolo “Les Fleurs”, una creazione di Michela Lucenti che intreccia la forza espressiva del corpo con il linguaggio poetico di Charles Baudelaire. Le date previste sono sabato 14 e domenica 15 febbraio presso lo Scenario Pubblico, centro riconosciuto dal Ministero della Cultura per la sua importanza nel panorama della danza contemporanea. Lo spettacolo nasce da una riflessione sull’impatto della poesia sul corpo contemporaneo e sulla sua dimensione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Michela Lucenti porta in scena "Les Fleurs", uno spettacolo che unisce poesia e danza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pelle d'asino al Dovizi, la rassegna Uomini dalle stelle; La Voce della Memoria, l'omaggio dei giovani talenti a Virginia Musto.

Les Fleurs: un corpo a corpo tra poesia e danza nel lavoro di Michela Lucenti per Balletto civile. A Scenario Pubblico sabato 14 febbraio ore 21.00 e domenica 15 febbraio ore 19.00 per la stagione dedicata al tema Gentilezza

