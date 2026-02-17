Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo E’ iniziato tutto da qui

Prato, 17 febbraio 2026 - “E' iniziato tutto da qui, da Sydney a Prato: volo “Air China”, ventisette ore. Avevo solo 14 anni ed inseguivo il mio sogno, quello di diventare calciatore”. Un Christian Vieri nostalgico ha così commentato la foto che lo ritrae a Prato, da lui stesso scattata pochi giorni fa e pubblicata sul proprio account Instagram. Bobo è tornato davanti all'abitazione del nonno Enzo, portiere del Prato nella prima metà del '900, il quale lo ospitò quando da giovanissimo tornò in città dall'Australia. Si era trasferito laggiù al seguito del padre, Roberto Bob Vieri, centrocampista pratese che nel 196970 arrivò a giocare con la Juventus in Serie A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“E’ iniziato tutto come una sfida. Quando sono andato a Boston a chiedere la licenza non mi conosceva nessuno. Dicevano: questo qui che vuole?”: Enzo Fusco racconta i 25 anni di BlauerEnzo Fusco, nel suo racconto, ricorda come tutto sia iniziato come una sfida, quando si recò a Boston per ottenere la licenza di un marchio storico americano.

Ilenia Pastorelli: "Il David? Ho ringraziato Bobo Vieri". Poi su Carlo Verdone: "Una persona rara e umile"Ilenia Pastorelli, attrice conosciuta per il suo talento e la sua spontaneità, si è recentemente raccontata a Francesca Fialdini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bobo Vieri: Inter-Juve è la partita dell'anno. Il 5 maggio? Ci pensiamo ancora: ecco cosa mi ha detto Recoba; Bobo Vieri fa capolino a Palermo, prima firma le birre rosa e poi vola allo stadio; Bobo Vieri: Piansi dopo la finale di Champions persa con la Juve, con l'Inter è la gara dell'anno; Christian Vieri e la casa del nonno a Prato: È iniziato tutto da qui.

Bobo Vieri presenta la birra rosa del Palermo: «Tanti ricordi con Inzaghi»Bobo Vieri torna a Palermo, questa volta fuori dal campo ma sempre con il calcio nel cuore. L’ex attaccante della Nazionale è stato protagonista all’Iperstore Decò del Gruppo Arena, dove ha presentato ... ilovepalermocalcio.com

Bobo Vieri fa capolino a Palermo, prima firma le birre rosa e poi vola allo stadioL'ex attaccante della Nazionale dopo aver preso parte a un evento promozionale è andato al Barbera per assistere al match tra gli uomini dell'amico Pippo Inzaghi e l'Empoli ... palermotoday.it

Il 5 maggio una ferita ancora aperta Per Vieri e per Recoba #LegendsRoad con Bobo Vieri è disponibile su #DAZN x.com

Mamma Pioooo bomber alla Bobo Vieri #pio #esposito #fcinternazionale #goals #goal facebook