il ritorno degli ex ronaldo il fenomeno e bobo vieri premiati al meazza

Manca poco più di un quarto d’ora al fischio d’inizio di Inter-BodoGlimt quando lo stadio Meazza tributa il giusto omaggio alla coppia-gol che ha fatto sognare i tifosi a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000, Christian Vieri e il “Fenomeno“ Ronaldo. Due tra gli attaccanti più forti al mondo, in quell’epoca, che giocarono assieme soltanto dal ’99 (l’anno dell’approdo dell’azzurro a Milano) al 2002 (quando il brasiliano fu ceduto al Real Madrid) non riuscendo ad alzare alcun trofeo per una serie di circostanze, su tutte i tanti infortuni e uno Scudetto buttato all’ultima giornata ventiquattro anni fa. "È molto bello tornare e avere ancora questo sentimento da parte dei tifosi", ha detto Ronaldo. "Se serviremmo io e lui? Sono bravi quelli che ci sono, noi adesso giochiamo a padel tra di noi.", ha invece scherzato Vieri. I due hanno ricevuto una maglia nerazzurra a testa e hanno potuto riabbracciare un vecchio compagno di squadra come Javier Zanetti, che già ai tempi faceva parte della rosa nerazzurra e che con Ronaldo ha condiviso la gioia del trionfo in Coppa Uefa a Parigi nel 1998, in una finale nella quale entrambi sono riusciti a segnare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. "E' iniziato tutto da qui"

"Tutto è iniziato da qui". Bobo Vieri torna a casa e ricorda il nonno Enzo

Siparietto in attesa del fischio d'inizio tra Bobo Vieri e Ronaldo

Javier Zanetti con Ronaldo e Bobo Vieri x.com