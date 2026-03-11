BLOG | Empatia e giustizia | ecco perché il dolore delle vittime viene spesso dimenticato

In molti processi mediatici e giudiziari, il dolore delle vittime viene spesso trascurato o messo in secondo piano. L’attenzione si concentra sugli imputati, sulle prove e sulle strategie difensive, lasciando in ombra le esperienze e le sofferenze di chi ha subito un danno. Questa dinamica evidenzia come, in alcune circostanze, il racconto delle vittime perda di rilievo rispetto agli aspetti tecnici e processuali.

Nei processi mediatici e giudiziari il dolore delle vittime tende a scolorire, a diventare sfondo. L'attenzione si sposta sugli imputati, sulle prove, sulle perizie, sulle strategie difensive. Si analizzano moventi, profili psicologici, attenuanti. Intanto chi resta, chi sopravvive, chi continua a vivere con un'assenza insopportabile, viene lentamente spinto ai margini del racconto. Come se il dolore, una volta mostrato, dovesse poi fare silenzio. Eppure il trauma non segue i tempi della giustizia. Non si chiude con una sentenza, non si placa con un verdetto. I familiari delle vittime restano sospesi in un tempo diverso, fatto di anniversari, di domande senza risposta, di una quotidianità che non torna più come prima.