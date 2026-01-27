Il Giorno della Memoria ecco perché non va dimenticato

Il Giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio per ricordare le vittime dell'Olocausto e l'importanza di non dimenticare gli orrori del passato. Questa ricorrenza, legata alla liberazione di Auschwitz nel 1945, invita alla riflessione sulla memoria storica e sui valori di tolleranza e rispetto. È un momento per mantenere vivo il ricordo e promuovere la consapevolezza contro ogni forma di discriminazione.

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa guidate del maresciallo Ivan Stepanovic Konev arrivarono per prime nella città polacca di Oswiecim (in tedesco Auschwitz), scoprendo il campo di concentramento e liberandone i superstiti. Le parole dei testimoni rivelarono per la prima volta, in maniera compiuta, gli orrori dei campi di concentramento nazisti. L'apertura dei cancelli del campo fece conoscere non solo molti testimoni della tragedia, ma anche i metodi di tortura e annientamento utilizzati in quel lager. Ricollegandosi a quella data, il 27 gennaio di ogni anno (a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale) si celebra il "Giorno della Memoria", per non dimenticare le vittime dell’Olocausto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

