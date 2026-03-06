Siamo frastornati ma stiamo bene | rientrati in Italia i quattro giovani di Gioia Tauro bloccati a Dubai

Dopo giorni di attesa e incertezza, quattro giovani di Gioia Tauro sono rientrati in Italia provenienti da Dubai. Graziana De Gaetano, una delle persone coinvolte, ha comunicato che stanno bene, anche se si sentono frastornati. I giovani sono rimasti in aeroporto per molte ore sperando di trovare un volo che li riportasse a casa. Ora si trovano di nuovo nel loro paese.

La sindaca Simona Scarcella: "La comunità ha vissuto giorni di grande preoccupazione. Per noi è un momento di grande felicità" “Siamo frastornati, ma stiamo bene”. Sono le uniche parole che Graziana De Gaetano, una dei quattro giovani reggini, riesce a pronunciare dopo giorni di incertezze e preoccupazioni e ore interminabili trascorse in aeroporto nella speranza di riuscire a prendere un volo che li riportasse in Italia. Questa mattina, finalmente, Graziana, Valentina, Cristian e Domenico sono riusciti a rientrare nel Paese. In serata un treno li porterà finalmente a casa, nella loro Gioia Tauro, dove ad attenderli ci sarà l’intera comunità che ha vissuto giorni di ansia e apprensione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

