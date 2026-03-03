Dopo essere rimasti bloccati a Dubai a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, 200 studenti italiani sono tornati in Italia. All’aeroporto di Milano Malpensa si sono vissuti momenti di emozione, con lacrime e abbracci, mentre si concludeva il loro viaggio forzato. La situazione di crisi ha coinvolto i giovani, che hanno vissuto un’esperienza difficile e improvvisa in un contesto di conflitto.

Tanta commozione, tra lacrime e abbracci, all’aeroporto di Milano Malpensa per il rientro dei 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati a Dubai dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo. All’apertura delle porte, un lungo applauso ha accompagnato i primi ragazzi in uscita dall’area arrivi. Ad accoglierli c’erano genitori, amici e insegnanti visibilmente emozionati. “Adesso che sono qua e ho baciato mia mamma sto bene. Prima no, però adesso bene” ha detto Valerio. È stata dura soprattutto “il fatto di non sapere niente, non sapere quando tornavamo. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile il nostro ritorno: lo Stato, gli Emirati, la WSC Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: “È stata dura, ci siamo ritrovati di colpo in territorio di guerra”

Leggi anche: A Milano Malpensa il volo con gli studenti bloccati a Dubai, i genitori: “Ci hanno rassicurato, ma è stata dura”

Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28...

Approfondimenti e contenuti su Rientrati in Italia i 200 studenti...

Temi più discussi: I primi 127 italiani bloccati rientrano in Italia, Valditara: 'Possibile rientro per gli studenti tra mercoledì e giovedì'; Rientrati in Italia i primi 127 italiani dall’Oman: tra loro anche la famiglia di Crosetto; Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman; Rientrati i primi italiani che erano rimasti bloccati a Dubai: Ore di terrore, abbiamo avuto paura di morire.

Rientrati in Italia i primi 127 italiani dall’Oman: tra loro anche la famiglia di CrosettoNelle prossime ore partiranno anche i 200 studenti minorenni e sono previsti rientri anche di altri italiani. ilgiornale.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale ...In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, ... vanityfair.it

Stasera rientrati tardi dal lavoro. Ci accontentiamo con un panino con le panelle calde, preso fuori. - facebook.com facebook

Italiani rientrati in Italia da Dubai. Abbiamo avuto paura di morire". Voli fino a 3000 euro per tornare. x.com