Baraccopoli di Messina Schifani sul risanamento | Al centro ci sono le persone e il diritto di tutti alla casa

Il risanamento delle baraccopoli di Messina prosegue con un focus sulle persone e il diritto alla casa. Nell’ultimo anno, sono stati avviati nuovi cantieri, aumentate le aree riqualificate e promosso un intervento coordinato per migliorare le condizioni di vita. La Struttura commissariale, guidata da Renato Schifani, si impegna a favorire un percorso di recupero e valorizzazione del territorio, garantendo interventi concreti e sostenibili.

Più immobili, più cantieri, più aree libere riqualificate da aprire al pubblico. Quello che sta per concludersi è stato un anno caratterizzato da un’importante accelerazione delle attività di risanamento delle baraccopoli di Messina, permettendo alla Struttura commissariale guidata dal presidente Renato Schifani di raggiungere consistenti traguardi e dando solidità a percorsi di riqualificazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Baraccopoli di Messina, Schifani sul risanamento: «Al centro ci sono le persone e il diritto di tutti alla casa» Leggi anche: Schifani: "La proroga per il risanamento delle baraccopoli di Messina è atto di responsabilità" Leggi anche: Baraccopoli di Messina, Schifani ringrazia il governo nazionale: «Proroga consentirà di completare risanamento» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Messina, verso la fine della baraccopoli: entro fine anno le ultime demolizioni; Messina, lavori da 12,3 milioni per i 60 alloggi a Fondo Basile. Schifani: Importante traguardo per il risanamento; Risanamento, allarme degrado a Ritiro e Santa Chiara: il cronoprogramma di Trovato per demolizioni e cantieri; Messina, iniziano i lavori a Fondo Basile: 60 alloggi green dove c'era la baraccopoli. Baraccopoli di Messina, i risultati del percorso di risanamento. Schifani: “Al centro ci sono le persone e il diritto di tutti alla casa” - Quello che sta per concludersi è stato un anno caratterizzato da un’importante accelerazione delle attività di risaname ... ilsicilia.it

Messina, lavori da 12,3 milioni per i 60 alloggi a Fondo Basile. Schifani: “Importante traguardo per il risanamento” - Hanno preso ufficialmente il via stamattina i lavori per la costruzione dei 60 alloggi "green" a Fondo Basile, a Messina, proprio nell'area in cui si trovava la baraccopoli ... ilsicilia.it

Baraccopoli a Messina, ultime demolizioni e case nuove - MESSINA – Con la demolizione delle ultime 17 baracche, in via Quinto Ennio a Messina, è stato quasi del tutto completato lo sgombero dell’area. msn.com

#Baraccopoli #Messina, quasi completato lo sgombero di via Quinto Ennio | FOTO - facebook.com facebook

Sono soltanto tre le baracche ancora in piedi, entro il 31 dicembre verranno buttate giù #Messina #baraccopoli #QdS x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.