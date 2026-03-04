Sgombero della baraccopoli al Parco Sempione di Torino | intervento delle forze dell' ordine

Questa mattina le forze dell’ordine hanno avviato uno sgombero al Parco Sempione di Torino, coinvolgendo operazioni di polizia e carabinieri. L’intervento riguarda una baraccopoli considerata da un assessore regionale alle politiche sociali come un luogo di spaccio e prostituzione, ormai diventato uno dei punti centrali del degrado nel parco. L’operazione si è svolta senza incidenti.

“Quello di oggi è un risultato tangibile dell’azione del Governo Meloni per riqualificare le nostre periferie - dichiarano la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli, l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone e il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto -. Per troppi anni questo parco era stato lasciato al degrado, condannando i residenti a una situazione invivibile. Ora, grazie allo sgombero l’area verrà bonificata e parallelamente riqualificata grazie al lavoro della Circoscrizione 6, che proprio nel parco ha realizzato un’area cani e un centro per anziani che sarà rilanciato insieme ad associazioni del terzo settore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

