Blanco annuncia il suo nuovo album “Ma’”, in uscita il 3 aprile 2026. La notizia arriva dopo un’attesa di diversi mesi e coinvolge il pubblico e la stampa specializzata. L’artista ha condiviso l’intenzione di rilasciare un lavoro discografico che rappresenta una nuova fase della sua carriera. L’album sarà disponibile in formato digitale e fisico nelle principali piattaforme e negozi.

Nel panorama musicale italiano, il ritorno di Blanco con il nuovo album “Ma’ segna una tappa cruciale per un artista che ha già lasciato il segno. Uscita fissata per il 3 aprile 2026, la pubblicazione segue tre anni di silenzio discografico dopo l’ultimo lavoro intitolato Innamorato. Il progetto è stato anticipato da tre singoli specifici e sarà sostenuto da una tournée dedicata ai piccoli teatri tra aprile e maggio. La scelta del titolo Ma’ non è casuale, ma suggerisce un approccio narrativo profondo che si allontana dalle formule commerciali più immediate. L’artista ha utilizzato i canali social per comunicare direttamente con il pubblico, bypassando i tradizionali uffici stampa per questo annuncio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blanco torna: album “Ma’” il 3 aprile 2026

