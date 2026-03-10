Blanco annuncia il nuovo album Mà da oggi in preorder

Un artista italiano ha annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato Mà, che è già disponibile in preorder. L'album rappresenta il primo lavoro del cantante dopo un periodo di attesa e sarà accompagnato da un tour nei palasport. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali dell’artista, che ha condiviso anche le date delle prime tappe del tour.

Blanco annuncia il nuovo album Mà, da oggi disponibile in preorder e che anticipa il tour nei palasport. Dopo averlo anticipato con un video spoiler apparso ieri sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album Mà in uscita venerdì 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), già disponibile in preorder. L'attesissimo ritorno, ufficializzato nei mesi scorsi dall'uscita dei primi tre singoli estratti Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent'anni si muore – tutti ai vertici delle classifiche streaming e radio – si prepara ora a trovare piena consacrazione in questo nuovo e importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico.