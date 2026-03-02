Rinnovo Dimarco il club nerazzurro prepara il contratto a lungo termine | tutti i dettagli e le cifre

L’Inter sta lavorando al rinnovo di contratto di Dimarco, con l’obiettivo di prolungarlo a lungo termine. La società ha preparato un accordo che potrebbe durare diversi anni e include un ingaggio importante. La trattativa è in corso e i dettagli relativi alle cifre sono stati discussi tra le parti. Al momento, non sono stati comunicati altri aspetti dell’intesa.

Inter News 24 Rinnovo Dimarco, l’Inter non ha alcun dubbio e prepara il contratto “a vita” per l’esterno nerazzurro: tutti i dettagli. Federico Dimarco si è ufficialmente preso lo scettro di miglior esterno d’Europa, trasformandosi in un autentico “one man show” per l’ Inter di Cristian Chivu. Con un bottino straordinario di 6 gol e 15 assist in campionato, il laterale nerazzurro sta trascinando la squadra verso il sogno del “double” tra scudetto e Coppa Italia. Le statistiche parlano chiaro: nei maggiori cinque campionati europei, solo la stella del Bayern Monaco, Michael Olise (10 gol e 16 assist), è riuscito a fare meglio di lui. Un rendimento da Re Mida che ha spinto la dirigenza di viale della Liberazione a blindare il proprio gioiello per allontanare definitivamente le minacce del mercato internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Dimarco, il club nerazzurro prepara il contratto a lungo termine: tutti i dettagli e le cifre Leggi anche: Rinnovo Dimarco, il piano dell’Inter è chiaro: tutti i dettagli e le cifre della trattativa Rinnovo Dimarco, l’Inter vuole blindare il suo esterno da record: pronto un contratto da top! Ecco cifre e dettagliCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Una selezione di notizie su Rinnovo Dimarco. Temi più discussi: Dimarco assist in 5 partite consecutive; Moretto: Carnesecchi, futuro all’Atalanta. Le novità sul rinnovo del portiere; L'Inter spinge per il rinnovo di Dimarco: restano da limare i dettagli economici; Calciomercato Roma - Rinnovo lontano per Celik: sul turco Juve, Stoccarda e tre club inglesi. Dimarco, numeri incredibili. E arriva il rinnovo: tutti i dettagli. In casa Inter nessun dubbioGli straordinari numeri dell'esterno nerazzurro, per lui pronto il rinnovo fino al 2030 ... msn.com L'Inter spinge per il rinnovo di Dimarco: restano da limare i dettagli economiciFederico Dimarco è molto più di un esterno: per l’Inter è un valore aggiunto che pesa quanto un centravanti. Con il gol - splendido. tuttomercatoweb.com TS - #Dimarco, l'annata è nei numeri. Pronto il rinnovo, ma c'è un "dettaglio" da definire x.com Calciomercato Inter Sul rinnovo di Dimarco… facebook