Nuova vita al quartiere Boscozzulo | consegnati 18 alloggi a Bisaccia

A Bisaccia, nel quartiere Boscozzulo, sono stati consegnati 18 alloggi nel corso di questa settimana, con la consegna delle chiavi prevista per l’11 marzo alle famiglie coinvolte. L’evento segna un passo importante per l’abitato, che ora si prepara ad accogliere i nuovi residenti nei loro appartamenti. La consegna rappresenta un momento di svolta per la zona, che si prepara a ospitare le famiglie interessate.

9 marzo 2026, Bisaccia (AV): sono stati consegnati 18 nuovi alloggi. L’11 marzo verranno consegnate le chiavi alle famiglie. Si conclude con l’assegnazione di diciotto alloggi il percorso di recupero del quartiere di Contrada Boscozzulo a Bisaccia, assegnando abitazioni funzionali e sostenibili ai nuclei familiari in graduatoria. L’intervento riguarda 17 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e 1 alloggio di edilizia sociale destinato a utenze fragili. Si chiude così una vicenda iniziata nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni incompiuta, con edifici parzialmente realizzati e un comparto urbano segnato dal degrado. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Contrada Boscozzulo a Bisaccia, si chiude il percorso di recupero con la consegna degli alloggiL'assessora regionale Claudia Pecoraro, il presidente di ACER Campania David Lebro e il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio consegnano 17 alloggi...

Alloggi ex custodi, al via la restituzione alle scuole: consegnati i primi spazi riqualificatiTarantini Time QuotidianoSono stati consegnati alle scuole Colombo ed Europa i primi due alloggi destinati in passato agli ex custodi, oggi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova vita

Temi più discussi: Mappa dei migliori ristoranti dove mangiare nel quartiere Ostiense a Roma (aggiornata al 2026); Quartiere 6, la visita del Sindaco De Toni: prossima la riapertura dell’Auditorium Menossi; Spazi per gioco e musica, sportelli per il sociale: le idee del quartiere per piazza Selinunte; Roma, rinasce l'ex Mercato dei Fiori al Trionfale: ecco il bando, sarà dato in locazione per 50 anni a 10mila euro al mese.

A Roma un mercato di quartiere ha cambiato volto: i box inutilizzati trasformati in atelier d’arteQuando i banchi rionali rimangono inutilizzati, a restituire loro nuova vita ci pensano gli artisti. Ed è proprio ciò che ha fatto il progetto di residenza e produzione artistica Il Mercato dell’Arte, ... greenme.it

Villaggio dei Puffi, nuova vita con il restyling del quartiereUna ventata di aria fresca per l’ex Villaggio dei Puffi in località Sant’Eustachio a Salerno con le tre parole chiave a fare da sfondo ad un restyling molto atteso nella zona orientale della città: ... ilmattino.it

Innovazione e Tecnologia: Nuova Vita per la Terapia Intensiva del "San Giuliano"! L'Ospedale San Giuliano di Giugliano segna un importante passo avanti nel settore dell'emergenza-urgenza. Abbiamo completato il piano di ammodernamento del reparto - facebook.com facebook

La nuova vita di Sheik: dopo 11 anni ha trovato casa e ha lasciato il rifugio tra lacrime e applausi @lazampa @LaStampa x.com