Bimbo di 2 anni resta chiuso in macchina | soccorso dai Carabinieri

Un bambino di due anni è stato trovato chiuso in auto da un passante, che ha chiamato i Carabinieri. La causa è stata un errore della madre, che aveva dimenticato il bambino a bordo. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno aperto l’auto, permettendo alla mamma di riabbracciare il figlio sano e salvo. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, dove si sono moltiplicate le segnalazioni di situazioni simili.

L'episodio è successo nei giorni scorsi a Pisa. Sul posto, come riferisce Unarma, sono intervenuti i militari della stazione di San Piero a Grado Momenti di paura inattesi, risolti dal tempestivo intervento dei Carabinieri di San Piero a Grado che hanno permesso, in breve tempo, che una mamma riabbracciasse sano e salvo il figlioletto di due anni rimasto chiuso in macchina. A segnalare il caso è l'Associazione Sindacale Carabinieri Unarma. Secondo quanto ricostruito, alcuni giorni fa, una mamma era appena scesa dalla propria auto quando, pare per un malfunzionamento della centralina elettronica, è scattato un blocco che non permetteva più di riaprire le portiere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Fermati dai carabinieri per un controllo, in macchina hanno un machete Evade dai domiciliari e poi scappa dal pronto soccorso, la fuga del malvivente interrotta dai carabinieriUn giovane marocchino di 21 anni, sotto misura degli arresti domiciliari, ha tentato di allontanarsi dal pronto soccorso dopo essere stato portato lì per motivi sanitari. «Aiuto mio figlio non respira più», i carabinieri salvano un neonato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: E' morto il piccolo Domenico: ''Ora è finita''. Spente le macchine che tenevano in vita il bimbo di 2 anni vittima di un trapianto di cuore tutto sbagliato; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato. Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnataLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata ... tg24.sky.it Encefalite da influenza A H1N1: bimbo di 11 anni trasferito al Santobono. Decisivo l’intervento del San Luca Un bambino di 11 anni è stato ricoverato nella giornata di ieri presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca dopo aver manifestato febbre alt - facebook.com facebook Disposto il sequestro della salma di Domenico, il bimbo di due anni malato di miocardiopatia dilatativa deceduto ieri mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli a seguito del fallimento del trapianto di un cuore “bruciato” eseguito lo scorso 23 dicembre. I carabinie x.com