Famiglia nel bosco Garante dei minori contro allontanamento della madre | Inimmaginabile trauma per i bimbi

La Garante dei minori ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile allontanamento della madre dai figli nel contesto familiare nel bosco, sottolineando che tale decisione rappresenterebbe un trauma inaccettabile per i bambini. La tutela dell'infanzia richiede attenzione e sensibilità, evitando azioni che possano compromettere il benessere dei minori coinvolti.

"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante per l'infanzia. Intanto Catherine Birmingham rimane in casa famiglia dove si sta cercando di trovare una soluzione ai tanti problemi a cominciare dall’istruzione dei piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

