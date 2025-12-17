Bruxelles rinuncia al divieto totale di vendere auto con motori termici dopo il 2035

L'Unione europea ha deciso di non mantenere il divieto totale di vendita di auto con motori termici dopo il 2035, in risposta alle sfide del settore automobilistico. Questa modifica rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti politiche ambientali, aprendo nuove prospettive per i produttori e il mercato automobilistico europeo.

In risposta alla crisi del settore automobilistico in Europa, l’Unione europea ha rinunciato a imporre ai costruttori il passaggio al 100 per cento elettrico a partire dal 2035, come prevedeva una misura ambientale chiave. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Bruxelles rinuncia al divieto totale di vendere auto con motori termici dopo il 2035 - In risposta alla crisi del settore automobilistico in Europa, l'Unione europea ha rinunciato a imporre ai costruttori il passaggio al 100 per cento elettrico a partire dal 2035, come prevedeva una mis

Auto, addio al "divieto totale" dei motori termici: Bruxelles ridisegna il 2035. Spazio a ibridi e carburanti sostenibili - Non più bianco o nero: la nuova traiettoria climatica dell'auto europea concede un 10% "compensabile" e rimette in gioco motori termici, ibridi e range extender.

