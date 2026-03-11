Biglietto autografo di Mazzini donato alla Domus pisana

A Pisa è stato donato un biglietto autografo di Giuseppe Mazzini, in cui invita un collaboratore in Inghilterra a diffondere un suo pamphlet. Il documento, scritto di suo pugno, rappresenta un esempio di comunicazione diretta dell’epoca e si evidenzia come un elemento importante nella storia della politica di massa. L’originale è ora conservato presso la Domus pisana.

di Gabriele Masiero PISA Un biglietto autografo di Giuseppe Mazzini, con il quale invita un suo collaboratore in Inghilterra a diffondere il più possibile un suo pamphlet, "suggella di fatto la nascita della politica di massa". È quanto hanno spiegato ieri i ricercatori Loredana Brancaccio e Pietro Finelli presentando il testo che è stato donato dalla Soprintendenza di Pisa alla Domus Mazziniana, in occasione delle celebrazioni del 154o anniversario della morte del patriota. Il biglietto, ritrovato Nell'archivio della soprintendenza pisana, era stato dimenticato per oltre un secolo. In quel testo autografo, scritto in inglese, hanno spiegato...