Miretti Mazzitelli | Massa prima dà poi revoca il penalty alla Juventus Cosa è successo alla Unipol Domus – FOTO

Durante la partita tra Juventus e Cagliari, Miretti Mazzitelli è stato coinvolto in un episodio controverso nell'area rossoblù. L'arbitro ha inizialmente assegnato un penalty alla Juventus, ma successivamente ha rivisto la decisione dopo l'on-field review, revocando la scelta. La dinamica ha suscitato attenzione e discussioni tra tifosi e commentatori, evidenziando l'importanza delle verifiche video nelle decisioni arbitrali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.