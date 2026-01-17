Miretti Mazzitelli | Massa prima dà poi revoca il penalty alla Juventus Cosa è successo alla Unipol Domus – FOTO
Durante la partita tra Juventus e Cagliari, Miretti Mazzitelli è stato coinvolto in un episodio controverso nell'area rossoblù. L'arbitro ha inizialmente assegnato un penalty alla Juventus, ma successivamente ha rivisto la decisione dopo l'on-field review, revocando la scelta. La dinamica ha suscitato attenzione e discussioni tra tifosi e commentatori, evidenziando l'importanza delle verifiche video nelle decisioni arbitrali.
Miretti Mazzitelli, contatto fantasma in area rossoblù. L’arbitro concede il penalty ma torna sui suoi passi dopo l’on field review: niente fallo. La Juventus ha vissuto un primo vero brivido emotivo esattamente al quarto d’ora della sfida contro il Cagliari, in un match che si è acceso improvvisamente grazie a un episodio da moviola che ha tenuto tutti con il fiato sospeso all’Unipol Domus. Al centro della scena il duello Miretti Mazzitelli, un incrocio ad alta velocità all’interno dell’area di rigore sarda che ha ingannato inizialmente la percezione del direttore di gara in presa diretta. L’azione si sviluppa in verticale: il centrocampista bianconero, schierato trequartista titolare da Luciano Spalletti, si inserisce con i tempi giusti incuneandosi nelle maglie della difesa avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cagliari : Caprile, Zé Pedro, Mina, Luperto, Palestra, Mazzitelli, Adopo, Obert, Esposito, Gaetano, Semih Kiliçsoy. Juventus : Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Miretti, Kenan Yildiz, David. x.com
Match day Il mercato è monopolizzante ma oggi bisogna parlare di campo perché ci sono punti importanti da conquistare Possibili formazioni di CagliariJuve Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, - facebook.com facebook
