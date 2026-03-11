Biennale 22 Paesi europei | no alla Russia L' Ue | Basta fondi

Durante la Biennale di Venezia, ventidue Paesi europei hanno deciso di non collaborare con il Padiglione russo, mentre l’Unione Europea ha dichiarato che i fondi destinati alla partecipazione della Russia devono cessare. La polemica si sta intensificando, coinvolgendo diversi attori internazionali e aumentando le tensioni legate alla presenza russa alla mostra. La decisione di alcuni Paesi europei si inserisce in un quadro di contestazioni che si sviluppano da settimane.

VENEZIA - L'Unione europea scende in campo contro il Padiglione russo. È l'ennesimo capitolo di uno scontro che si sta allargando di giorno in giorno e che è legato alla scelta della Biennale di ospitare gli artisti russi alla prossima mostra internazionale d'arte in programma dal 9 maggio a Venezia. E sulla stessa linea, sempre ieri, si sono posizionati i ministri di 22 paesi europei che hanno definito "inaccettabile" il progetto. Sullo sfondo possibili sospensioni dei contributi. LA COMMISSIONE «Condanniamo fermamente la decisione della Biennale di consentire alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale alla 61a Esposizione...