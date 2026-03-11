Biathlon Coppa del Mondo a Otepää | l’Italia conferma la formazione per il penultimo appuntamento stagionale

L’Italia ha annunciato la formazione per la tappa di Otepää, in Estonia, valida come penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. La competizione si svolgerà dal 12 al 14 marzo, con l’inizio fissato per la sprint maschile giovedì. La squadra italiana si prepara ad affrontare tre giorni di gare, in una trasferta che segue le tappe precedenti in Finlandia.

Dalla Finlandia all’Estonia per tre giorni di gare. Si parte giovedì 12 marzo con la sprint maschile. Vittozzi e Hofer guidano la spedizione azzurra, confermata in blocco rispetto a Kontiolahti. Il circus del biathlon si sposta in Estonia, a Otepää, per il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 20252026. Dopo le gare di Kontiolahti, in Finlandia, il calendario porta gli atleti nel paese baltico per un programma di cinque gare distribuite tra giovedì 12 e domenica 15 marzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

