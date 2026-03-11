Bernini Fondazione Bracco | Con mostra al Senato omaggiamo donne nella scienza

Alla Sala dei Busti di Palazzo Madama al Senato è stata inaugurata la mostra ‘Una vita da scienziata’, promossa dalla Fondazione Bracco. L’evento rende omaggio alle donne che si sono distinte nel campo scientifico e mette in evidenza il ruolo femminile in questa disciplina. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo e si concentra sulla figura delle scienziate.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - La mostra 'Una vita da scienziata', inaugurata alla Sala dei Busti di Palazzo Madama al Senato, è un omaggio alla scienza, soprattutto di quella al femminile. Le donne ritratte nelle foto di Gerald Bruneau sono infatti tra le maggiori scienziate italiane". Così Gaela Bernini, segretario generale di Fondazione Bracco, intervenendo all'inaugurazione di "Una vita da scienziata – I volti del progetto #100 esperte" al Senato a Roma. La mostra fa parte di "100 donne contro gli stereotipi", il progetto avviato nel 2016 dalla Fondazione con l'obiettivo di combattere le discriminazioni e gli stereotipi di genere dando voce alle donne impegnate in settori strategici, quali la scienza, l'economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali.