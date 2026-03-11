Berlino | UFO ferma i voli per 30 minuti

Le operazioni di volo all’aeroporto Willy Brandt di Berlino sono state sospese per circa trenta minuti in serata, dopo che è stata segnalata la presenza di un oggetto volante non identificato. Nessun volo è ripreso prima che l’oggetto venisse localizzato e le autorità aeroportuali confermassero la fine dell’interruzione. La situazione è tornata alla normalità senza ulteriori sviluppi.

Le operazioni di volo all'aeroporto Willy Brandt di Berlino sono state interrotte per circa trenta minuti in serata, a causa della segnalazione di un oggetto volante non meglio identificato. La sospensione è stata attivata come misura precauzionale immediata dopo l'avvistamento vicino a un hangar militare. L'incidente si è verificato mercoledì 11 marzo 2026, con la chiusura dello scalo tra le 18:40 e le 19:10, costringendo decolli e atterraggi a fermarsi temporaneamente. Le autorità hanno chiamato la polizia per indagare sull'evento, che rientra in una serie più ampia di avvistamenti simili registrati recentemente in Germania e in altri paesi europei.