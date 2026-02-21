Export Italia Tajani | Romagna vola nonostante dazi USA e mercati
L’export italiano attraversa un momento difficile, ma la Romagna continua a mostrare segnali di crescita. Tajani ha spiegato che le aziende della regione riescono a resistere anche con i dazi degli Stati Uniti e le sfide dei mercati emergenti. Le imprese romagnole, specializzate in prodotti alimentari e artigianali, stanno trovando nuovi clienti e mercati alternativi. Nonostante le tensioni internazionali, molte aziende mantengono il ritmo delle esportazioni. La situazione resta in evoluzione.
Export italiano sotto osservazione: Tajani rassicura le imprese romagnole tra dazi Usa e mercati emergenti. Il Vicepremier Antonio Tajani ha portato un messaggio di fiducia alle imprese della Romagna, incontrando imprenditori e rappresentanti di associazioni di categoria a Forlì nella serata di venerdì 21 febbraio 2026. L’incontro, svoltosi presso la Camera di Commercio della Romagna, ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle sfide che l’export italiano si trova ad affrontare, in particolare a fronte delle politiche protezionistiche e delle dinamiche dei mercati globali. La visita, inserita in una giornata di impegni istituzionali e politici, è stata particolarmente significativa per un territorio come quello forlivese, caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dazi Usa e mercati emergenti, il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi: "L'export italiano non si ferma"Il vicepremier Tajani ha confermato che, nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni con i mercati emergenti, l’export italiano resta forte.
L'Emilia Romagna continua a crescere nonostante l’incertezza mondiale: pesano dazi e export verso Usa e CinaL’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, registrando segnali di crescita stabile nonostante le sfide globali.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i dazi; Export Italia in crescita, Tajani: Ottimi dati negli USA, ora crescere su mercati emergenti; Il vicepremier Tajani a Forlì: La grande mostra è una porta del sistema Italia per far conoscere la nostra identità all'estero; L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: 'Ottimi dati negli Usa nonostante i dazi'.
Export, l’Italia chiude il 2025 con il +3.3% nonostante i dazi. I dati IstatIl 2025 si chiude con le esportazioni che tornano a crescere (+3,3%), aumenta il surplus commerciale, si riduce il deficit energetico, calano i prezzi all'importazione. Occhi puntati sull'interscambio ... tg24.sky.it
L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i daziL'Istat registra a dicembre un +0,3% su base mensile e un +3,6% su base annua. A incidere soprattutto le vendite di prodotti italiani in Paesi extra Ue. Urso: Risultato storico, smentiti i profeti di ... adnkronos.com
Corte suprema boccia Trump sui dazi. Governo italiano é contento per export italiano o dispiaciuto per lo smacco del presidente - facebook.com facebook
L’Italia rafforza la presenza nel mercato delle costruzioni negli Emirati Arabi Uniti #ITAdalMondo #ITADubai #ICEDubai Nei primi 8 mesi del 2025 l’export italiano verso gli EAU ha raggiunto 96 mln € (+22,7%). L’Italia è 8° fornitore con una quota del x.com