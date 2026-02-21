Export Italia Tajani | Romagna vola nonostante dazi USA e mercati

L’export italiano attraversa un momento difficile, ma la Romagna continua a mostrare segnali di crescita. Tajani ha spiegato che le aziende della regione riescono a resistere anche con i dazi degli Stati Uniti e le sfide dei mercati emergenti. Le imprese romagnole, specializzate in prodotti alimentari e artigianali, stanno trovando nuovi clienti e mercati alternativi. Nonostante le tensioni internazionali, molte aziende mantengono il ritmo delle esportazioni. La situazione resta in evoluzione.

Export italiano sotto osservazione: Tajani rassicura le imprese romagnole tra dazi Usa e mercati emergenti. Il Vicepremier Antonio Tajani ha portato un messaggio di fiducia alle imprese della Romagna, incontrando imprenditori e rappresentanti di associazioni di categoria a Forlì nella serata di venerdì 21 febbraio 2026. L'incontro, svoltosi presso la Camera di Commercio della Romagna, ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle sfide che l'export italiano si trova ad affrontare, in particolare a fronte delle politiche protezionistiche e delle dinamiche dei mercati globali. La visita, inserita in una giornata di impegni istituzionali e politici, è stata particolarmente significativa per un territorio come quello forlivese, caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese.

