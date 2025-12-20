La prima misura dovrebbe portare nelle casse dello Stato un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro l'anno prossimo, e come tante altre servirà per coprire i deficit derivanti dal distacco dal gas e petrolio russo e dalle erogazioni all'Ucraina La manovra del governo prevede anche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Manovra, dall'accisa su diesel a 4,05 centesimi € al litro all'aliquota rc auto su infortuni al conducente dal 2,5% al 12,5%, tutti gli aumenti

