Benevento accoglie la terza tappa di Choco Italia

Benevento ospita la terza tappa di Choco Italia dal 13 al 15 marzo. Durante l'evento, artigiani e laboratori di cioccolato sono presenti nel centro della città, accompagnati da spettacoli musicali. La manifestazione si svolge nella zona centrale di Benevento, attirando visitatori e appassionati di dolci. Il tour itinerante si svolge dal pomeriggio fino a sera, coinvolgendo diverse realtà locali.

Il dolce tour itinerante di Choco Italia farà tappa questo fine settimana nella "città delle streghe". Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, su Corso Giuseppe Garibaldi, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane porterà un vivace mercatino, laboratori e spettacoli per tutto il week-end. Ingresso libero e gratuito, con apertura ininterrotta dalle ore 10 a mezzanotte. L'inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 13 marzo alle ore 11, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dell'assessore Luigi Ambrosone e del presidente dell'Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo. "La città di Benevento rientra nel nostro tour da anni, amiamo tornarci.