Bolzano la città più cara d’Italia Benevento terza tra quelle in cui si spende di meno

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, Bolzano si conferma come la città più costosa d’Italia nel 2025, mentre Benevento si colloca al terzo posto tra quelle con le spese più contenute. La classifica analizza le variazioni del costo della vita nelle principali città italiane, offrendo uno spunto di riflessione sulle differenze economiche tra le diverse aree del paese. Un quadro utile per cittadini e consumatori interessati a comprendere le tendenze di spesa nel contesto nazionale.

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull’inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall’Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024. Vince ancora una volta Bolzano dove l’inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d’Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Rifiuti, la provincia di Rimini è tra quelle in cui si spende di più in Regione: una media di 328 euro

Leggi anche: Milano è la città più cara d’Italia. L’olio d’oliva a Bolzano costa 10 euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bolzano, furto con spaccata al bar Togiva. Ennesimo colpo in città. - facebook.com facebook