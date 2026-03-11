Belluno | 29.000 case storiche un’opportunità economica

A Belluno, con circa 29.000 case storiche, si presenta un grande spazio di opportunità per il settore edilizio. Mercoledì 11 marzo 2026 alle 21:29, il paesaggio della provincia si mostra come un vasto cantiere aperto, dove il recupero di edifici storici non vincolati può favorire lo sviluppo economico delle imprese locali. La situazione evidenzia un potenziale importante per il settore.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21:29, il paesaggio della provincia di Belluno si rivela come un immenso cantiere potenziale dove il recupero del patrimonio edilizio storico non vincolato rappresenta una leva economica cruciale per le imprese locali. I dati emergenti da un’analisi sistematica indicano che quasi trentamila edifici residenziali costruiti prima del 1945 attendono interventi di restauro, offrendo opportunità concrete per il settore artigianale dell’edilizia e del restauro. Questa ricerca, realizzata per Confartigianato Imprese Veneto, smonta l’idea che il recupero sia solo un onere burocratico, trasformandolo invece in una risorsa strategica per lo sviluppo territoriale e turistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

