San Francesco in mostra | 400.000 prenotazioni per reliquie storiche

Le reliquie di San Francesco attirano già 400.000 prenotazioni ad Assisi, dove saranno esposte per la prima volta. La grande richiesta deriva dalla curiosità dei visitatori di vedere oggetti storici legati al santo. Le autorità locali organizzano misure di sicurezza per gestire il flusso di persone. L’evento si svolge in un’area appositamente allestita nel centro storico, con accesso limitato e controllato. La mostra apre le sue porte tra poche settimane.

Assisi si prepara a un evento senza precedenti: le reliquie di San Francesco in mostra per la prima volta. Ad Assisi, per la prima volta nella storia, le reliquie di San Francesco sono esposte al pubblico. L’evento, che celebra l’800° anniversario della morte del santo, avvenuta il 3 ottobre 1226, ha già attirato quasi 400.000 prenotazioni da tutto il mondo. Le spoglie del fondatore dell’ordine francescano, custodite in una teca di plexiglass riempita di azoto e protetta da un involucro blindato, saranno visibili fino al 22 marzo. La basilica si prepara a gestire un’affluenza senza precedenti: 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

400.000 pellegrini ad Assisi: l’ostensione del corpo di San Francesco.Un grande afflusso di pellegrini si registra ad Assisi per l’ostensione delle spoglie di San Francesco, causa di una forte motivazione religiosa.

Ad Assisi per la prima volta l'ostensione delle reliquie di San FrancescoLe reliquie di San Francesco sono state esposte per la prima volta al pubblico ad Assisi, in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo.

