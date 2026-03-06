Israele ha annunciato una nuova fase operativa mentre Beirut è sotto attacco. I missili iraniani continuano a essere lanciati verso il territorio israeliano, nonostante l’esercito israeliano abbia dichiarato di aver distrutto il 60% della capacità missilistica iraniana. La situazione sul confine tra i due Paesi si intensifica con attacchi e contrattacchi, mantenendo alta la tensione nella regione.

Missili iraniani continuano ad arrivare verso il territorio israeliano, anche se il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, ha detto che hanno distrutto il 60% della capacità missilistica iraniana. Ci sono state questa notte diversi allarmi antimissile, alcune schegge sono cadute in alcune città del centro del Paese. Ci sono state schegge, c’è stato solo un lieve ferito e l’ultimo è proprio anche di questa mattina. Di fatto qui il Paese sta allentando le restrizioni dovute allo stato di emergenza, anche se oggi terzo venerdì Ramadan è stato vietato ai fedeli musulmani l’ingresso nella Spianata delle Moschee che risulta completamente vuota. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Israele: “Nuova fase operativa”, Beirut sotto attacco

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Libano sotto attacco di Israele, enormi colonne di fumo su Beirut(LaPresse) Le immagini diffuse dall’Associated Press mostrano un’enorme colonna di fumo levarsi dal sobborgo meridionale di Beirut, in particolare...

Israele: “Nuova fase operativa”, Beirut sotto attacco

Aggiornamenti e notizie su Israele Nuova fase operativa Beirut....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Ecco i veri fini di Usa e Israele in Iran; Israele: Nuova fase del conflitto. Trump: Truppe a terra? Una perdita di tempo; Teheran: raid congiunti di Stati Uniti e Israele, ucciso l’Ayatollah Ali Khamenei. Il Medio Oriente precipita in una nuova fase di guerra.

Israele: «Nuova fase del conflitto». Trump: «Truppe a terra? Una perdita di tempo»Le ripercussioni della guerra scatenata in Medio Oriente si fanno sentire anche in Europa. A causa dei lanci di missili iraniani sulla Turchia, la NATO aumenta lo stato di allerta e la prontezza opera ... tio.ch

Israele-Libano, la nuova fase del conflitto con Hezbollah: entrambi ignorano le leggi di guerraROMA - Israele ed Hezbollah sono di nuovo in guerra e a farne le spese sono i civili. Il primo sta conducendo una serie di attacchi nella periferia sud di Beirut e ha annunciato la creazione di una ... repubblica.it

Il conflitto in Medio Oriente, al sesto giorno, vede una nuova ondata di missili iraniani contro Israele e le basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala contro obiettivi a Teheran. Fonti dell'Idf hanno fatto sapere che Israele - facebook.com facebook

I bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani hanno aperto una nuova fase di guerra in Medio Oriente. Ne parliamo con Antonio Missiroli, ex Segretario generale aggiunto della NATO per le Sfide di sicurezza emergenti. x.com