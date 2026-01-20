Domeniche in salotto- aperitivi in concerto

Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto è la rassegna musicale organizzata dall’associazione Il Contrappunto presso il Teatro Il Momento di Empoli. Alla sua terza edizione, questa iniziativa propone incontri di musica dal vivo e momenti di convivialità, promuovendo un’occasione di socializzazione e cultura nel rispetto delle normative vigenti. Un appuntamento che unisce musica e incontro in un ambiente accogliente e rispettoso.

Musica, incontro e convivialità tornano protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli con la terza edizione di "Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto", la rassegna musicale a cura dell'associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di.

