Bach Beethoven e Brahms per festeggiare l' arrivo del nuovo Fazioli all' Antico Teatro Arrigoni

L’Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento accoglie con entusiasmo l’arrivo di un nuovo pianoforte Fazioli, simbolo di eccellenza musicale. Insieme all’amministrazione comunale e all’Accademia d’archi Arrigoni, si celebra questa acquisizione attraverso un omaggio a Bach, Beethoven e Brahms, grandi maestri che hanno segnato la storia della musica classica. Un momento di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

