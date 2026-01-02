Bach Beethoven e Brahms per festeggiare l' arrivo del nuovo Fazioli all' Antico Teatro Arrigoni

Da pordenonetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento accoglie con entusiasmo l’arrivo di un nuovo pianoforte Fazioli, simbolo di eccellenza musicale. Insieme all’amministrazione comunale e all’Accademia d’archi Arrigoni, si celebra questa acquisizione attraverso un omaggio a Bach, Beethoven e Brahms, grandi maestri che hanno segnato la storia della musica classica. Un momento di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Saranno l’amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, l’Accademia d’archi Arrigoni e la Fazioli Pianoforti a salutare ufficialmente la recente acquisizione che onora oggi l’Antico Teatro Arrigoni: un nuovo pianoforte Fazioli, una vera eccellenza dello scenario musicale internazionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

bach beethoven e brahms per festeggiare l arrivo del nuovo fazioli all antico teatro arrigoni

© Pordenonetoday.it - Bach, Beethoven e Brahms per festeggiare l'arrivo del nuovo Fazioli all'Antico Teatro Arrigoni

Leggi anche: Gli eventi in Campania per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Leggi anche: E’ qui la festa! Capodanni in Romagna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.